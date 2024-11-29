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В Омске мусоровоз насмерть сбил мужчину

Омич переходил дорогу в неустановленном месте.

Источник: ГУ МВД

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня днем. ДТП произошло ориентировочно в 12:30 в Центральном округе.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что водитель мусоровоза «МАЗ», мужчина 1993 года рождения, двигаясь по улице 21 Амурская, в районе дома № 33 к. 1, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1958 года рождения, скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.