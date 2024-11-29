В Омске мусоровоз насмерть сбил мужчину

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что водитель мусоровоза «МАЗ», мужчина 1993 года рождения, двигаясь по улице 21 Амурская, в районе дома № 33 к. 1, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.