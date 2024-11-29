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В Осиповичском районе пенсионер оставил топившуюся печь без присмотра: произошел пожар

29 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе пенсионер оставил топившуюся печь без присмотра. Это привело к возгоранию частного жилого дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Как отметили спасатели, 61-летний житель деревни Большая Горожа Осиповичского района нарушил сразу четыре правила во время топки печи. Итогом такого поступка стал возникший пожар.

Так, 28 ноября хозяин затопил печь, а когда дрова стали заканчиваться, вышел за ними на улицу. Печь без дверцы и предтопочного листа мужчина оставил без присмотра. Рядом с ней располагался стул, на котором были сложены вещи. Беспрепятственно выпавшие из топки горящие угли попали на одежду, и начался пожар.

Обнаружив горение, хозяин попытался собственными силами потушить огонь, но почувствовал себя плохо и попросил соседку вызвать спасателей.

Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали горение. В результате произошедшего в комнате повреждено имущество и внутренняя отделка.

Хозяина дома госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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