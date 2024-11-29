Появились подробности о гибели ранее пропавшей челябинки.

В середине ноября 2024 года родственники сообщили о пропаже 43-летней женщины из села Великопетровка: 15 ноября она ушла из собственного дома и не вернулась назад. Более никакой информации о ее местонахождении не поступало, и близкие обратились за помощью к правоохранительным органам и волонтерам. Активисты поисковой организации расклеили объявления и сформировали группы для поиска женщины.