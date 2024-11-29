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Появились подробности о гибели ранее пропавшей челябинки

В убийстве женщины подозревается одна из местных жительниц, с которой у погибшей ранее возник конфликт.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Появились подробности о гибели ранее пропавшей челябинки.
Источник: Shutterstock

В Челябинской области нашли мертвой ранее пропавшую без вести жительницу Карталинского района. Некоторые подробности о возможных причинах и обстоятельствах трагического происшествия уже стали известны прессе.

В середине ноября 2024 года родственники сообщили о пропаже 43-летней женщины из села Великопетровка: 15 ноября она ушла из собственного дома и не вернулась назад. Более никакой информации о ее местонахождении не поступало, и близкие обратились за помощью к правоохранительным органам и волонтерам. Активисты поисковой организации расклеили объявления и сформировали группы для поиска женщины.

По информации ресурса Ura.ru, женщину могли задушить, перед этим связав по рукам и ногам. Тело пропавшей обнаружили в одном из бараков населенного пункта. Согласно публикации, убить ее могла одна из местных жительниц. Ранее у погибшей произошел с ней конфликт на бытовой почве.

Примечательно, что 28 ноября в Варнинском районе той же Челябинской области обнаружили тело пропавшего до этого мужчины, завернутое в одеяло и обмотанное скотчем. По предварительной информации правоохранительных органов, мужчину мог убить во время внезапно вспыхнувшей ссоры ранее судимый 43-летний собутыльник.