Павлодарцу вернули его деньги

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступило благодарственное письмо от жителя села Приреченское Актогайского района. Мужчина выразил признательность и благодарность сотрудникам полиции Актогайского района Олжасу Шухметову, Ердаулету Макимову и Дархану Сульбаеву за проявленный профессионализм в расследовании уголовного дела по факту кражи денег.