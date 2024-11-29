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Павлодарцу вернули его деньги

Жителю Павлодарской области вернули украденные у него деньги. Мужчина выразил благодарность за оперативное раскрытие преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступило благодарственное письмо от жителя села Приреченское Актогайского района. Мужчина выразил признательность и благодарность сотрудникам полиции Актогайского района Олжасу Шухметову, Ердаулету Макимову и Дархану Сульбаеву за проявленный профессионализм в расследовании уголовного дела по факту кражи денег.

«Благодаря скрупулезности, профессиональной дотошности, особенному вниманию к деталям, а также неравнодушию полицейским удалось в максимально короткий срок найти подозреваемого в краже и вернуть денежные средства», — написал сельчанин.