Уралец, убивший двух котов из-за съеденного ужина, стал фигурантом уголовного дела

«Предполагаемой причиной зверского отношения к домашним питомцам стало то, что кошки якобы съели ужин фигуранта дела — сосиски с макаронами, подливой и хлебом, хранившиеся в открытом рюкзаке. Тела погибших животных гражданин с неадекватным поведением выбросил в желоб с навозом. Сообщение об этом ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило по телефону от женщины, пожелавшей остаться анонимной. Проверочные мероприятия проводила служба участковых уполномоченных, итоги которых были оперативно направлены для принятия процессуального решения в следственное подразделение полиции», — сообщил Валерий Горелых.