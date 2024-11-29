Годовалая россиянка провела несколько часов на морозе одна и получила обморожение ног

По данным канала, отец-вахтовик вернулся с работы, вместе с 31-летней супругой они выпили и уснули. Пока пьяные родители спали в доме, ребенок якобы самостоятельно открыл дверь и вышел на улицу. Температура воздуха на улице было около 15 градусов мороза.