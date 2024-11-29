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Годовалая россиянка провела несколько часов на морозе одна и получила обморожение ног

В Хакасии годовалая девочка осталась без присмотра родителей, потеряла сознание на морозе и получила обморожение ног. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

Источник: Omar Lopez/CC0

По данным канала, отец-вахтовик вернулся с работы, вместе с 31-летней супругой они выпили и уснули. Пока пьяные родители спали в доме, ребенок якобы самостоятельно открыл дверь и вышел на улицу. Температура воздуха на улице было около 15 градусов мороза.

Как утверждает канал, дверь захлопнулась, и попасть обратно в дом девочка уже не смогла — ей пришлось провести на морозе несколько часов. Утром ребенка без сознания обнаружил отец и вызвал скорую.

Медики доставили пациентку в больницу Абакана вертолетом санавиации. У нее диагностировали переохлаждение и обморожение ног. «Сейчас жизнь ребенка вне опасности, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Егорьевске двухлетний мальчик без куртки ушел с территории детского сада. Температура воздуха достигла минус четырех градусов. Побег малыша попал на видео.

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