В Краснодаре на месте провала на Московской демонтируют рельсы. Работы на месте ЧП продолжались всю ночь, сообщили в пресс-службе городской администрации.
С места провала вывезли 60 кубометров грунта. Специалисты дошли до трубопровода, очистили поверхность свода коллектора и нашли точечное повреждение около 50 см.
В настоящее время на участке демонтируют рельсы.
«По результатам первичного осмотра повреждение образовалось в результате дефекта при строительстве — недостаточная толщина бетона. Для бесперебойной работы сети запустили перекачивающую станцию для отвода стоков», — сказал директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.
На месте провала задействовали 13 работников и шесть единиц спецтехники. Специалисты устраняют последствия круглосуточно. Работы продолжатся и в выходные. Напомним, завершить их планируют до 5 декабря.
Канализационный коллектор на улице Московской построили в 1962 году. Срок эксплуатации железобетонного трубопровода без полимерного покрытия составляет почти 30 лет.