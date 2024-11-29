Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре на месте провала на Московской демонтируют рельсы

В водоканале Краснодара назвали причину провала на улице Московской.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре на месте провала на Московской демонтируют рельсы. Работы на месте ЧП продолжались всю ночь, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С места провала вывезли 60 кубометров грунта. Специалисты дошли до трубопровода, очистили поверхность свода коллектора и нашли точечное повреждение около 50 см.

В настоящее время на участке демонтируют рельсы.

«По результатам первичного осмотра повреждение образовалось в результате дефекта при строительстве — недостаточная толщина бетона. Для бесперебойной работы сети запустили перекачивающую станцию для отвода стоков», — сказал директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.

На месте провала задействовали 13 работников и шесть единиц спецтехники. Специалисты устраняют последствия круглосуточно. Работы продолжатся и в выходные. Напомним, завершить их планируют до 5 декабря.

Канализационный коллектор на улице Московской построили в 1962 году. Срок эксплуатации железобетонного трубопровода без полимерного покрытия составляет почти 30 лет.

ЖКХ