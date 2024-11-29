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Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз

АФИНЫ, 29 ноя — РИА Новости. Головной офис круизной компании Swan Hellenic на Кипре не располагает данными о проблемах с круизом группы туристов в Антарктику, но компания обычно возмещает ущерб за непредвиденные ситуации по нормам европейского законодательства, сообщила РИА Новости представитель компании, занимающаяся продажей пакетов туров.

Источник: Спорт РИА Новости

По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку.

«У нас нет информации о каком-либо происшествии. Мы пока не получали официального заявления, но оно будет, думаю, в ближайшее время», — сказала сотрудник компании.

По ее словам, она не может официально подтвердить поломку.

«В подобных ситуациях подключаются юристы и Guest Relations — департамент, ответственный за регулирование подобных ситуаций. Понятно, что это может быть форс-мажор. Что касается компенсаций, то вопрос о ее размере будут решать, конечно же, юристы вместе с Guest Relations. Все будет в соответствии с европейским законодательством», — сказала собеседница агентства.

«Решение будет принято в соответствии с законодательством, мы не можем поступать по-иному», — добавила она.

Компании Swan Hellenic предлагает десятидневные туры в Антарктику по цене от 12 тысяч долларов. Свободные пакеты есть начиная с последней декады декабря.