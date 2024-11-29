Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз

По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку.
«У нас нет информации о каком-либо происшествии. Мы пока не получали официального заявления, но оно будет, думаю, в ближайшее время», — сказала сотрудник компании.
По ее словам, она не может официально подтвердить поломку.
«В подобных ситуациях подключаются юристы и Guest Relations — департамент, ответственный за регулирование подобных ситуаций. Понятно, что это может быть форс-мажор. Что касается компенсаций, то вопрос о ее размере будут решать, конечно же, юристы вместе с Guest Relations. Все будет в соответствии с европейским законодательством», — сказала собеседница агентства.
«Решение будет принято в соответствии с законодательством, мы не можем поступать по-иному», — добавила она.
Компании Swan Hellenic предлагает десятидневные туры в Антарктику по цене от 12 тысяч долларов. Свободные пакеты есть начиная с последней декады декабря.