Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз

«В подобных ситуациях подключаются юристы и Guest Relations — департамент, ответственный за регулирование подобных ситуаций. Понятно, что это может быть форс-мажор. Что касается компенсаций, то вопрос о ее размере будут решать, конечно же, юристы вместе с Guest Relations. Все будет в соответствии с европейским законодательством», — сказала собеседница агентства.