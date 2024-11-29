Жители Башкирии могут проголосовать за символы для новой тысячной купюры

Уфимский памятник Салавата Юлаева может оказаться на новой тысячной купюре. Для этого символ Башкирии должен выиграть в голосовании, запущенном Банком России.
Проголосовать за памятник можно здесь. Результаты будут объявлены 12 декабря в 12 часов.
Всего Банк РФ выбрал 25 символ Поволжья, которые могут быть представлены на обратной стороне банкноты. Предварительный список составлен с учетом оценок членов Консультативного совета.
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