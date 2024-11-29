Российского футболиста арестовали по подозрению в расправе над мужчиной в лесу

Ранее сообщалось, что на шестикратного чемпиона России по футболу и главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева, его помощника Александра Шмарко и заместителя гендиректора команды, которые возвращались в гостиницу после матча, напали двое петербуржцев 2002 и 2003 годов рождения на Адмиралтейской улице. Они, будучи пьяными, подошли к ним и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку — в лицо Евсееву брызнули перцовым баллончиком, а когда Шмарко попытался задержать нападавших, то достали нож и ударили его ив лицо.