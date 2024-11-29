Мужчину держали в рабстве в области Абай

В Павлодарской области также прекращена деятельность аналогичной организованной преступной группы. К уголовной ответственности привлекаются еще пять фигурантов.



Также, проделана работа по выявлению фактов трудовой эксплуатации. В области Абай задержан владелец крестьянского хозяйства, который на протяжении трех лет подвергал трудовой эксплуатации 40-летнего мужчину, применяя физическое насилие. Потерпевшему оказана медицинская и психологическая помощь.