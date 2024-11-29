В Башкирии сгорела мечеть

В Кигинском районе Башкирии сгорела деревянная мечеть. Огонь вспыхнул в здании в деревне Ягуново.
Как сообщает МЧС республики, пожар тушили как добровольцы, так и спасатели. Огнем было уничтожено 90 квадратных метров. По какой причине начался пожар, пока неизвестно.
— Из жителей никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России, — прокомментировали в ведомстве.
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