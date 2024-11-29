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Уехавшего в ночной клуб блогера нашли через десять дней мертвым в лесу

31-летнего тиктокера Джиаре Шнайдера, отправившегося в ночной клуб и бесследно пропавшего 15 ноября, нашли мертвым в лесу через десять дней. Об этом сегодня сообщает People.

Источник: Reuters

Джиаре обнаружили в Джорджии днем 26 ноября, передают местные каналы со ссылкой на заявление представителя полицейского управления округа.

В последний раз молодого мужчину видели в день его исчезновения едущим по дороге в одолженной у друга машине. Как уточнено, предварительно — Джиаре врезался на большой скорости в дерево. Его нашли, отследив мобильный телефон погибшего.

При этом иные обстоятельства смерти блогера в полиции не раскрывают, указав, что расследование инцидента продолжается. Тело отправлено на вскрытие.