Уехавшего в ночной клуб блогера нашли через десять дней мертвым в лесу

Джиаре обнаружили в Джорджии днем 26 ноября, передают местные каналы со ссылкой на заявление представителя полицейского управления округа.
В последний раз молодого мужчину видели в день его исчезновения едущим по дороге в одолженной у друга машине. Как уточнено, предварительно — Джиаре врезался на большой скорости в дерево. Его нашли, отследив мобильный телефон погибшего.
При этом иные обстоятельства смерти блогера в полиции не раскрывают, указав, что расследование инцидента продолжается. Тело отправлено на вскрытие.