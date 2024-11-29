В Омской области в ДТП пострадали 6 пассажиров рейсового автобуса

Прокуратура Шербакуля контролирует проверку ДТП с участием пассажирского автобуса.
Сегодня около полудня автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту «Шербакуль-Новоскатовка», не пропустил на перекрестке большегруз «Камаз» и спровоцировал столкновение с последующим опрокидыванием.
Фото: Прокуратура Омской области.
В автобусе находились 12 пассажиров. Пострадали водитель и шесть пассажиров, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Прокурор Шербакуля Денис Завгороднев выехал на место происшествия для координации действий силовиков. По завершении проверки будут оценены действия виновника ДТП. Прокуратура взяла ход проверки под контроль.