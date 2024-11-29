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В Омской области в ДТП пострадали 6 пассажиров рейсового автобуса

Серьёзное ДТП произошло на автодороге «Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка» в районе 91 км.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Шербакуля контролирует проверку ДТП с участием пассажирского автобуса.

Сегодня около полудня автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту «Шербакуль-Новоскатовка», не пропустил на перекрестке большегруз «Камаз» и спровоцировал столкновение с последующим опрокидыванием.

Фото: Прокуратура Омской области.

В автобусе находились 12 пассажиров. Пострадали водитель и шесть пассажиров, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Прокурор Шербакуля Денис Завгороднев выехал на место происшествия для координации действий силовиков. По завершении проверки будут оценены действия виновника ДТП. Прокуратура взяла ход проверки под контроль.