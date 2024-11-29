Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пуля срикошетила в глаз 14-летней девочки на соревнованиях в Тульской области

Прокуратура Плавского района организовала проверку.

Источник: РИА "Новости"

Пуля из пневматической винтовки срикошетила от стены и попала в глаз 14-летней девочки на районных соревнованиях по стрельбе в Плавске Тульской области, сообщает РИА Новости.

Прокуратура Плавского района организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению организаторами соревнований технических правил безопасности и правил по конкретным видам стрельбы.

О состоянии ребенка пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что медики Московского центра охраны материнства и детства спасли девочку, которая появилась на свет с пулей в животе. Пуля от пневматического ружья отрикошетила от мишени, по которой стрелял будущий отец, и попала в живот матери ребенка, когда та была на 30-й неделе беременности. Женщина обратилась к врачу. После проведенного УЗИ выяснилось, что опасности ни для нее, ни для плода нет.

После родов малыша взяли на операцию, в рамках которой врачи вытащили пулю. Девочку вернули в палату к матери, а затем выписали, когда послеоперационная рана зажила.

несчастный случай