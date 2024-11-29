Пуля срикошетила в глаз 14-летней девочки на соревнованиях в Тульской области

Ранее сообщалось, что медики Московского центра охраны материнства и детства спасли девочку, которая появилась на свет с пулей в животе. Пуля от пневматического ружья отрикошетила от мишени, по которой стрелял будущий отец, и попала в живот матери ребенка, когда та была на 30-й неделе беременности. Женщина обратилась к врачу. После проведенного УЗИ выяснилось, что опасности ни для нее, ни для плода нет.