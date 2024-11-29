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42 иностранцев выдворят из Новосибирской области

Полицейские выявили 120 нарушений в сфере миграции.

В Новосибирской области полицейские выявили более 120 нарушений в сфере миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД 29 ноября.

В ходе рейда полицейские возбудили уголовные дела в отношении 80 иностранцев за нарушение режима пребывания и 9 — за незаконную трудовую деятельность.

Также к ответственности были привлечены 9 сибиряков, которые предоставляли жилье и транспорт нелегальным мигрантам, и 15 работодателей.

— По возбуждённым административным делам в отношении 42 иностранцев вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации, — рассказали в МВД.