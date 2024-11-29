Стали известны обстоятельства пропажи погибшей в Подмосковье студентки.

Обнаруженная мертвой в подмосковном лесу девушка утром 25 ноября выехала из своего дома в Ивантеевке на учебу, но домой не вернулась и перестала выходить на связь. Появились некоторые подробности об исчезновении 18-летней Ксении.
Мать погибшей рассказала ресурсу Msk1.ru, что перед началом занятий девушка обычно встречалась с подружками. Но утром 25 ноября она в кафе так и не появилась. Такое поведение не было типичным для Ксении, поэтому родные студентки забили тревогу. История операций, совершенных по карте «Стрелка», свидетельствует, что девушка села в автобус. С этого времени она перестала отвечать на звонки родных и подруг.
Примечательно, что аккаунты девушки в социальных сетях оставались активными. Кто пользовался ими в течение трех дней с момента пропажи Ксении — пока не известно. Полицейские проверили кадры с видеокамер и обнаружили, что девушка появлялась в районе СНТ «Звездочка-2» Сергиево-Посадского городского округа.
Садовое товарищество находится в 62 километрах от Ивантеевки. Ксения, судя по видеокадрам, ходила вокруг входа на территорию садового товарищества, но внутрь так и не зашла. Потом девушка удалилась в сторону лесного массива, расположенного поблизости с садами.
В этой лесопосадке поисковики и обнаружили мертвое тело девушки. В настоящее время рассматриваются разные версии произошедшего, включая и самоубийство.