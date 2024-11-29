Стали известны обстоятельства пропажи погибшей в Подмосковье студентки.

Мать погибшей рассказала ресурсу Msk1.ru, что перед началом занятий девушка обычно встречалась с подружками. Но утром 25 ноября она в кафе так и не появилась. Такое поведение не было типичным для Ксении, поэтому родные студентки забили тревогу. История операций, совершенных по карте «Стрелка», свидетельствует, что девушка села в автобус. С этого времени она перестала отвечать на звонки родных и подруг.