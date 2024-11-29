В Москве задержали торговцев анаболиками и БАДами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Нелегальных торговцев анаболиками и БАДами задержали в Москве, один из них уверял, что занимается импортозамещением в сфере спортивного питания, у них изъяты 4,5 тысячи упаковок различных препаратов и деньги на сумму 80 миллионов рублей, сообщает МВД РФ.