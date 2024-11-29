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В Москве задержали торговцев анаболиками и БАДами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Нелегальных торговцев анаболиками и БАДами задержали в Москве, один из них уверял, что занимается импортозамещением в сфере спортивного питания, у них изъяты 4,5 тысячи упаковок различных препаратов и деньги на сумму 80 миллионов рублей, сообщает МВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с московскими полицейскими пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере… В ходе обысков в московском регионе изъято порядка 4,5 тысячи упаковок различных препаратов, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную 80 миллионам рублей, транспортные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Задержанный оперативниками 41-летний житель Подмосковья вину не признает, уверяет, что занимается импортозамещением, однако речь идет про запрещенные к свободному обороту вещества, заметила она.

«Спортивным питанием», — ответил на видео в ее Telegram-канале задержанный на вопрос, чем занимается.

Предварительно установлено, что злоумышленник и его ранее судимый сообщник организовали в столичном регионе производство анаболических стероидов и биологически активных добавок, содержащих ограниченные к свободному обороту вещества, говорится на сайте «МВД медиа». Товар сбывали в различные регионы и страны ближнего зарубежья с помощью почтовых и курьерских отправлений.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.