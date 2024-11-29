Россиянин с ножевым ранением сердца встал на ноги на второй день после инцидента

В подмосковных Люберцах врачи спасли 21-летнего мужчину с ножевым ранением сердца и легкого, его восстановление пошло настолько быстро, что медики этого не ожидали. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава Московской области «Разборчивым почерком».