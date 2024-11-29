Разрезали одежду и угрожали ножом. Толпа подростков жестоко избила 15-летнюю девушку в Бурятии

— В микрорайоне «Сокол» города Улан-Удэ обвиняемые совершили разбойное нападение на несовершеннолетнюю девочку, распылили ей в лицо аэрозоль из газового баллончика, нанесли удары кулаками и ногами по голове и телу, после чего похитили у нее имущество и скрылись с места происшествия, — рассказали в СКР Бурятии.