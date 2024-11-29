Разрезали одежду и угрожали ножом. Толпа подростков жестоко избила 15-летнюю девушку в Бурятии

Подростки, жестко избившие несовершеннолетнюю на камеру, предстанут перед судом. Напомним, в июне 2024 по сети разлетелись ужасающие видео, где коротко остриженная девушка в грязной одежде стоит босиком на земле.
Обидчики по очереди пинают жертву, пока она, согнувшись, терпит боль. Падает, но они каждый раз ставят ее на ноги… Все это продолжается около двух минут, сопровождается веселым смехом и едкими комментариями.
— Вставай! Пусть стоит. В челюсть с колена влетело.
— Да она уже спит. Спросите у нее что-нибудь.
— Ты спишь?
— Нет… — единственное, что смогла промолвить жертва.
— В Иволгинском районе Бурятии ранним утром группа молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет избили 15-летнюю местную жительницу, а один из подозреваемых, демонстрируя девушке нож, разрезал одежду и высказал в ее адрес угрозы убийством, — рассказали тогда КП-Иркутск в Следкоме.
Школьница вернулась домой, рассказала обо всем матери, только вот та, по какой-то причине, не стала обращаться в полицию. Тогда завели уголовное дело, а сейчас стали известны новые подробности. Оказалось, что жертва была не одна.
— В микрорайоне «Сокол» города Улан-Удэ обвиняемые совершили разбойное нападение на несовершеннолетнюю девочку, распылили ей в лицо аэрозоль из газового баллончика, нанесли удары кулаками и ногами по голове и телу, после чего похитили у нее имущество и скрылись с места происшествия, — рассказали в СКР Бурятии.
Две девушки ответят за произошедшее, еще четыре участника потасовки пока не достигли возраста уголовной ответственности. Следователи собрали достаточную доказательную базу, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.