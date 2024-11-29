Тонны метала вывалились из грузовика на легковушку в российском городе

Несколько тонн металла — мотки проволоки, арматуры и других изделий — выпали из грузового автомобиля на лаковую машину на улице Лысогорской Нижнего Новгорода. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил телеграм-канал Ni Mash.
По информации источника, на крутом повороте фуру занесло в отбойники и с полуприцепа начали вываливаться металлические изделия. Под «завал» попал «Ниссан». Уточняется, что от удара легковое транспортное средство развернуло в обратную сторону.
По информации телеграм-канала, водитель авто не пострадал.
Накануне в Перми автобус упал с развязки с Красавинского моста и загорелся. По предварительной информации, его водитель мог потерять сознание, находясь за рулем. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров.