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Тонны метала вывалились из грузовика на легковушку в российском городе

Несколько тонн металла — мотки проволоки, арматуры и других изделий — выпали из грузового автомобиля на лаковую машину на улице Лысогорской Нижнего Новгорода.

Источник: Аргументы и факты

Несколько тонн металла — мотки проволоки, арматуры и других изделий — выпали из грузового автомобиля на лаковую машину на улице Лысогорской Нижнего Новгорода. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил телеграм-канал Ni Mash.

По информации источника, на крутом повороте фуру занесло в отбойники и с полуприцепа начали вываливаться металлические изделия. Под «завал» попал «Ниссан». Уточняется, что от удара легковое транспортное средство развернуло в обратную сторону.

По информации телеграм-канала, водитель авто не пострадал.

Накануне в Перми автобус упал с развязки с Красавинского моста и загорелся. По предварительной информации, его водитель мог потерять сознание, находясь за рулем. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров.