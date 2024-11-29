Врач-инфекционист из Уфы рассказала, можно ли заразиться ВИЧ при оральном сексе

ВИЧ может передаться при незащищенном оральном сексе. Об этом напомнила врач-инфекционист Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Лилиана Хусаинова в разговоре с UfaTime.ru.
По ее словам, основными переносчиками вируса являются биологические жидкости человека. К ним относятся кровь и ее компоненты, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко. Чаще всего ВИЧ передается от человека к человеку половым путем.
Хусаинова в очередной раз подчеркнула, что в общественных местах вирусом заразиться нельзя, так как он не стоик к внешней среде и быстро погибает при кипячении. Также он не передается воздушно-капельным путем, водным или контактно-бытовым.
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