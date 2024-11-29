В Воронеже Hyundai сбил молодую девушку у «Работницы»

В Воронеже на улице Ленина автомобиль Hyundai Tucson под управлением 40-летнего водителя сбил 22-летнюю девушку недалеко от остановки «Фабрика Работница». Машина двигалась со стороны Урицкого в направлении Северного моста. Девушка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 29 ноября.
ДТП случилось накануне, 28 ноября, около 18:20. Пострадавшую доставили в больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Всего за прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали 129 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб и еще один пострадал. РИА «Воронеж» писало, что вчера в Верхнем Мамоне за рулем Audi умер 63-летний мужчина. По словам очевидцев, машина съехала с дороги и врезалась в опору газовой трубы.