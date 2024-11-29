В Воронеже Hyundai сбил молодую девушку у «Работницы»

Всего за прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали 129 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб и еще один пострадал. РИА «Воронеж» писало, что вчера в Верхнем Мамоне за рулем Audi умер 63-летний мужчина. По словам очевидцев, машина съехала с дороги и врезалась в опору газовой трубы.