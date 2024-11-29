Апелляционный суд ужесточил приговор в отношении экс-замглавы администрации Новочеркасска Жирковой

Напомним, в августе 2024 года Жиркова была осуждена по ч. 1 ст. 286 УК РФ и приговорена к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Было установлено, что Жиркова поручила подчиненным изготовить документ, на основании которого третьему лицу незаконно предоставлено право собственности на муниципальный земельный участок. Надел в районе улицы Искра площадью 1178 кв. м стараниями Жирковой был предоставлен бесплатно. Таким образом городская казна недосчиталась суммы 1 884 800 рублей.