Ключевой свидетель обвинения не явился в суд по уголовному делу Игоря Диденко

Также адвокат добавил, что судом было удовлетворено ходатайство гособвинения о привлечении к участию в деле НКБК, хотя ранее он отказал в этом стороне защиты. Адвокат считает, что это может говорить о том, что к доводам защиты в судебном процессе прислушиваться никто не собирается, и процесс будет проходить по обвинительному пути.