Ключевой свидетель обвинения не явился в суд по уголовному делу Игоря Диденко

Об этом заявил адвокат НО «Новосибирская городская коллегия адвокатов» Евгений Деменчук.
Ссылаясь на слова работников суда адвокат сообщил, что свидетель не сможет явиться заседание, т.к. в данный момент он проживает в Москве.
«Допрошенные два свидетеля обвинения разошлись во мнении о луже, о ее площади и характере загрязнения», — отмечает Деменчук.
Также адвокат добавил, что судом было удовлетворено ходатайство гособвинения о привлечении к участию в деле НКБК, хотя ранее он отказал в этом стороне защиты. Адвокат считает, что это может говорить о том, что к доводам защиты в судебном процессе прислушиваться никто не собирается, и процесс будет проходить по обвинительному пути.
Напомним, что директор Новосибирского картонно-бумажного предприятия обвиняется в загрязнении окружающей среды.