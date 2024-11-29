Мать и сын погибли в ДТП с фурой в Толочинском районе из-за уснувшего водителя

В Толочинском районе два человека погибли в жесткой аварии легковушки и фуры, сообщили в МВД.
Смертельная авария произошла в пятницу, 29 ноября, на скоростной трассе М-1, направлением Брест — Минск — граница России. Так, примерно в 09.00 часов на 503-м километре автомагистрали 54-летний водитель «Фольксвагена» совершил столкновение с полуприцепом попутной фуры «Мерседес».
По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. При столкновении легкового авто и грузовика смертельные травмы получили пассажиры легковушки: 44-летняя женщина и ее 21-летний сын.
Днем ранее БЖД сообщала, что пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом в Речицком районе.
Тем временем МАРТ определил перечень алкоголя для свободного ввоза в Беларусь в 2025 году.