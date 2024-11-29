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Жительница Молодечно ударила ножом мужа, который попросил у нее денег

В Молодечно пьяная жена ударила ножом в живот мужа, когда он попросил денег.

Источник: Комсомольская правда

В Молодечно пьяная пенсионерка ударила ножом супруга, попросившего у нее денег, рассказали в УВД Минского облисполкома.

Установлено, что пара супругов, 62-летняя женщина и 64-летний мужчина, накануне семейных разборок вместе выпивали. К вечеру, когда алкоголь закончился, мужчина попросил у жены денег, но та разозлилась, и началась ссора.

В ходе перепалки пенсионерка взяла нож и ударила им супруга в живот. Мужчина сам вызвал себе скорую помощь. А врачи сообщили о произошедшем в милицию.

Агрессивную молодечненку задержали, ее будут судить за умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Также мать и сын погибли в ДТП с фурой в Толочинском районе из-за уснувшего водителя.

Еще белорус получил пожизненный срок за убийство знакомого и его матери из-за долга 3000 рублей в Зельвенском районе.