Водитель сбил 16-летнего подростка и скрылся с места аварии в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском в районе дома № 1 на улице Нагорной напротив ж/д вокзала неизвестный сбил несовершеннолетнего. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все вечером 28 ноября около 18:45.
— Водитель на неустановленной машине совершил наезд на 16-летнего подростка, который шел в попутном с ним направлении по краю проезжей части. После случившегося водитель скрылся в неизвестном направлении, — уточнили в Госавтоинспекции.
Юноше понадобилась помощь врачей, он находится в больнице. Прокуратура региона заинтересовалась произошедшим, теперь контролирует проверку. При наличии оснований примут меры реагирования.