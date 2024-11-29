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Водитель сбил 16-летнего подростка и скрылся с места аварии в Усолье-Сибирском

Юношу отвезли в больницу, а виновного разыскивает полиция.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском в районе дома № 1 на улице Нагорной напротив ж/д вокзала неизвестный сбил несовершеннолетнего. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все вечером 28 ноября около 18:45.

— Водитель на неустановленной машине совершил наезд на 16-летнего подростка, который шел в попутном с ним направлении по краю проезжей части. После случившегося водитель скрылся в неизвестном направлении, — уточнили в Госавтоинспекции.

Юноше понадобилась помощь врачей, он находится в больнице. Прокуратура региона заинтересовалась произошедшим, теперь контролирует проверку. При наличии оснований примут меры реагирования.