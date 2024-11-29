В Златоусте осудят мать, убившую 6-месячного младенца из-за плача

Также, чуть более месяца назад, 31 октября 2023 года, обвиняемая поссорилась с соседкой из другого дома. Их попытался разнять незнакомый мужчина, однако получил легкий вред здоровью: разъяренная фигурантка дела ударила его разбитой бутылкой по голове. На этом она не остановилась и прошла в квартиру соседки, где ударила ту фрагментом бутылки в голову не менее пяти раз, причинив тяжкий вред здоровью. По возвращении домой под горячую руку ей попался сожитель. Ему достались ножевые ранения.