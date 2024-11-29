В Златоусте осудят мать, убившую 6-месячного младенца из-за плача

В Челябинске под суд пойдет 29-летняя жительница Златоуста, забившая до смерти собственного полугодовалого сына. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в надзорном ведомстве по Челябинской области.
По версии следствия, ночью 22 ноября 2023 года женщина была пьяна, а малыш плакал не переставая. Тогда мать ударила его кулаком по голове и тельцу не менее 12 раз. От полученных травм младенец скончался.
Также, чуть более месяца назад, 31 октября 2023 года, обвиняемая поссорилась с соседкой из другого дома. Их попытался разнять незнакомый мужчина, однако получил легкий вред здоровью: разъяренная фигурантка дела ударила его разбитой бутылкой по голове. На этом она не остановилась и прошла в квартиру соседки, где ударила ту фрагментом бутылки в голову не менее пяти раз, причинив тяжкий вред здоровью. По возвращении домой под горячую руку ей попался сожитель. Ему достались ножевые ранения.
По итогу жительницу Златоуста обвинили в убийстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью, незаконном проникновении в жилище, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемую заключили под стражу. В совокупности за совершение этих преступлений ее могут отправить за решетку на 20 лет.
Уголовное дело передано в Челябинский областной суд на рассмотрение по существу.