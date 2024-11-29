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На Алтае назвали возможную причину смерти постояльцев соццентра

БАРНАУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Причиной смерти постояльцев соццентра в Алтайском крае, предположительно, стала инфекция, а не отравление, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону.

Источник: РИА Новости

«Мы подозреваем, что причиной смерти постояльцев социального центра в Алтайском крае стала инфекция, но какого рода — не понятно. Это точно не пищевое отравление. Следственный комитет возбудил уголовное дело, окончательная причина смерти будет известна только после проведения судмедэкспертизы», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По последним данным минздрава, пострадал 21 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, задержан председатель правления соццентра, в отношении него в ближайшее время готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.