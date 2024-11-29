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Сильная мгла опустится на Башкирию второй день подряд

В Башкирии передали штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

На юг Башкирии опустится мгла. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, днем и вечером 29 ноября на дорогах региона видимость ухудшается до 50 метров. Ездить при таких условиях может быть очень опасно.

Напомним, ранее «КП-Уфа» в Минэкологии Башкирии объяснили, чем связан густой туман в южных городах. В ведомстве также заявили, что держат ситуацию на контроле.

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