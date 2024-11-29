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В Ростове вычислили мошенников, воровавших у людей через маркетплейсы

Полицейские Ростова вычислили преступников, ворующих через ссылки на маркетплейсах.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции из Ростова-на-Дону помогли в задержании мошенников, воровавших деньги людей через маркетплейсы. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, злоумышленники создавали на популярных ресурсах объявления о продаже с фишинговыми ссылками. Покупатели переходили по ним и указывали свои банковские данные, оставляя тем самым открытый доступ к своим счетам.

Известно, что двух участников криминальной схемы уже задержали. Один из подозреваемых оказался программистом, создававшим ссылки. Другой, по мнению правоохранителей, регистрировал аккаунты и звонил гражданам, у него изъяли боле 3 тысяч сим-карт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Устанавливаются возможные соучастники преступлений.