В Ростове вычислили мошенников, воровавших у людей через маркетплейсы

Сотрудники полиции из Ростова-на-Дону помогли в задержании мошенников, воровавших деньги людей через маркетплейсы. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как выяснилось, злоумышленники создавали на популярных ресурсах объявления о продаже с фишинговыми ссылками. Покупатели переходили по ним и указывали свои банковские данные, оставляя тем самым открытый доступ к своим счетам.
Известно, что двух участников криминальной схемы уже задержали. Один из подозреваемых оказался программистом, создававшим ссылки. Другой, по мнению правоохранителей, регистрировал аккаунты и звонил гражданам, у него изъяли боле 3 тысяч сим-карт.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Устанавливаются возможные соучастники преступлений.