В Ростове вычислили мошенников, воровавших у людей через маркетплейсы

Известно, что двух участников криминальной схемы уже задержали. Один из подозреваемых оказался программистом, создававшим ссылки. Другой, по мнению правоохранителей, регистрировал аккаунты и звонил гражданам, у него изъяли боле 3 тысяч сим-карт.