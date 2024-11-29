У команды нового мэра Челябинска первое уголовное дело из-за опасных условий, в которых живут горожане

Следственный комитет уточняет, что речь идет про дом 11 по улице Блюхера (Советский район).
«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — прокомментировали в ведомстве.
Там говорят о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами администрации города и Госжилинспекции региона, а также о несвоевременном рассмотрении вопроса о признании дома непригодным для проживания, чем «существенно нарушены права и законные интересы жильцов, которые вынуждены проживать в опасных условиях».
В настоящее время следователем «проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление виновных лиц, а также всех обстоятельств, причин и условий произошедшего».
«В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан», — добавляют в региональном следственном управлении.