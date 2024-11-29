У команды нового мэра Челябинска первое уголовное дело из-за опасных условий, в которых живут горожане

Там говорят о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами администрации города и Госжилинспекции региона, а также о несвоевременном рассмотрении вопроса о признании дома непригодным для проживания, чем «существенно нарушены права и законные интересы жильцов, которые вынуждены проживать в опасных условиях».