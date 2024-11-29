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У команды нового мэра Челябинска первое уголовное дело из-за опасных условий, в которых живут горожане

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Следственный комитет уточняет, что речь идет про дом 11 по улице Блюхера (Советский район).

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — прокомментировали в ведомстве.

Там говорят о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами администрации города и Госжилинспекции региона, а также о несвоевременном рассмотрении вопроса о признании дома непригодным для проживания, чем «существенно нарушены права и законные интересы жильцов, которые вынуждены проживать в опасных условиях».

В настоящее время следователем «проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление виновных лиц, а также всех обстоятельств, причин и условий произошедшего».

«В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан», — добавляют в региональном следственном управлении.