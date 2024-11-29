Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину во взятке в ₽25 млн

«Бронштейн И. М. полностью признал вину, что опровергает утверждения о возможности воспрепятствовать производству по делу», — говорится в документах.
По данным ТАСС, Бронштейн до ареста проживал в Московском регионе, «характеризуется только положительно, ранее не судим».
Бронштейна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Бронштейн занимал пост первого заместителя председателя правительства Московской области с апреля. На этой должности он курировал сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, а также благоустройства территорий Московской области. В отставку он ушел в начале сентября. О задержании Бронштейна стало известно 13 сентября.
По версии следствия, в июне через посредника — ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) — Бронштейн получил от генерального директора коммерческой фирмы взятку в размере 25 млн руб. за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе на закупку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.