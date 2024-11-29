Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину во взятке в ₽25 млн

По версии следствия, в июне через посредника — ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) — Бронштейн получил от генерального директора коммерческой фирмы взятку в размере 25 млн руб. за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе на закупку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.