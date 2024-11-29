Москвичи жалуются на клопов в «Якитории»

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ посетители рассказали, что большой компанией отдыхали в ресторане на Варшавском шоссе. Пока друзья обедали, они обнаружили клопов — паразиты бегали по стенам, стульям и столу. По словам гостей, насекомые пробрались даже в куртки — компания была вынуждена покинуть заведение без верхней одежды, чтобы не принести клопов домой. Однако одного из друзей они всё же покусали.