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Московская пенсионерка передала мошенникам почти 90 миллионов рублей

Пенсионерка из Москвы целый год общалась с телефонными мошенниками и в итоге передала их курьерам почти 90 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре города.

Источник: РИА "Новости"

86-летней женщине в ноябре 2023 года позвонил неизвестный и, представляясь следователем, заявил, что все ее сбережения могут быть похищены. Он призвал срочно снять все деньги и перевести их на безопасные счета.

В течение года лжебанкиры и лжеправоохранители звонили ей — пенсионерка по их указанию снимала со своих счетов от 300 тысяч до 23 миллионов рублей и передавала их прибывшим курьерам. Также она продала квартиру на шоссе Энтузиастов и акции банка, полученные деньги также отдала мошенникам.

Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Установление всех обстоятельств находится на контроле в прокуратуре.