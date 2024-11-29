Московская пенсионерка передала мошенникам почти 90 миллионов рублей

86-летней женщине в ноябре 2023 года позвонил неизвестный и, представляясь следователем, заявил, что все ее сбережения могут быть похищены. Он призвал срочно снять все деньги и перевести их на безопасные счета.
В течение года лжебанкиры и лжеправоохранители звонили ей — пенсионерка по их указанию снимала со своих счетов от 300 тысяч до 23 миллионов рублей и передавала их прибывшим курьерам. Также она продала квартиру на шоссе Энтузиастов и акции банка, полученные деньги также отдала мошенникам.
Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Установление всех обстоятельств находится на контроле в прокуратуре.