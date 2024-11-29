Конфликт между коллегами привел к убийству в области Ұлытау

Было установлено, что подсудимый и потерпевший находились на территории расположенного на расстоянии 20 км от Сатпаева крестьянского хозяйства, где они работали и проживали в это время. 23 августа 2024 года около 23 часов 50 минут подсудимый и потерпевший распивали там спиртные напитки. Во время этого между ними произошел словесный конфликт на почве алкогольного опьянения.