Причиной массового отравления в «Токио Сити» в Петербурге могли стать некачественные морепродукты

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К разбирательству также подключились сотрудники Прокуратуры по Петербургу. Ситуация находится на контроле городского управления Роспотребнадзора. К слову, по информации последнего, после посещения заведения в больницу обратился 21 человек, у 12 заболевших обнаружили сальмонеллез.