Причиной массового отравления в «Токио Сити» в Петербурге могли стать некачественные морепродукты

Причиной массового отравления в ресторане «Токио Сити» на проспекте Сизова в Петербурге могли стать некачественные морепродукты. Об этом сообщили в Telegram-канале заведения.
— По предварительным данным, причиной инцидента стала поставка некачественной партии продуктов от одного из поставщиков. На данный момент вся партия выведена из оборота. Мы ждем официального подтверждения и тесно сотрудничаем с контрольно-надзорными органами, — говорится в сообщении.
Представители ресторана добавили, что провели две санитарные обработки. Кроме того, они заверили, что окажут помощь пострадавшим.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К разбирательству также подключились сотрудники Прокуратуры по Петербургу. Ситуация находится на контроле городского управления Роспотребнадзора. К слову, по информации последнего, после посещения заведения в больницу обратился 21 человек, у 12 заболевших обнаружили сальмонеллез.