Новый телефон взорвался в кармане у крымчанина, мужчина получил серьезный ожог

Мужчина приобрел смартфон китайской фирмы в сетевом магазине электроники. Три месяца все было в порядке, пока гаджет не взорвался в кармане брюк крымчанина. У потерпевшего обгорели пальцы рук и бедро — врачи диагностировали ему ожоги второй степени. В магазине мужчине предложили заменить устройство и дать две тысячи в качестве компенсации. Это севастопольца не устроило, и он пошел защищать свои права в суд.