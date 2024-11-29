В Новоуральске закрыли поликлинику после утечки опасного вещества

— В одном из кабинетов проходил ремонт. В куче строительного мусора лежал бутылек с неизвестной жидкостью. В ходе работ на баллончик случайно наступили рабочие. Пошел едкий запах. Однако это не было каким-то намеренным распылением отравляющего вещества. Скорее просто раздавленная бутылка. Какое именно это было вещество, сейчас устанавливают эксперты. На место были вызваны специалисты. Роспотребнадзор выявил, что в воздухе были превышения по бензолам. Они есть в разных веществах, например краске. Но сейчас помещения проветрили, вычистили. Ремонт продолжается дальше. Мы следим за ситуацией. Пока устраняют последствия, людей не допустят в помещение больницы, — объяснил «КП-Екатеринбург» Вячеслав Тюменцев.