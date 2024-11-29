В Новоуральске закрыли поликлинику после утечки опасного вещества

В Новоуральске 28 ноября в городской поликлинике № 3 «Центральной медико-санитарная часть № 31 ФМБА России» произошла разгерметизация баллона с аэрозолем от насекомых. Однако в настоящий момент поликлиника находится на проветривании. Об этом сообщает организация в соцсетях.
— В 15:45 в городской поликлинике ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России при проведении ремонтных работ был обнаружен разгерметизированный баллончик с инсектицидным аэрозолем неустановленного срока давности, — сказано в сообщении. — Пациенты и сотрудники, находящиеся в поликлинике, были эвакуированы. Специалистами ЦГиЭ № 31 ФМБА России проведен замер концентрации вредных веществ. Распространение газов носило локальный характер.
Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев уточнил «КП-Екатеринбург», что пациентов пока не пускают в помещение больницы. Он уточнил, что помещения уже проветрили и очистили. Происхождение вещества устанавливают эксперты.
— В одном из кабинетов проходил ремонт. В куче строительного мусора лежал бутылек с неизвестной жидкостью. В ходе работ на баллончик случайно наступили рабочие. Пошел едкий запах. Однако это не было каким-то намеренным распылением отравляющего вещества. Скорее просто раздавленная бутылка. Какое именно это было вещество, сейчас устанавливают эксперты. На место были вызваны специалисты. Роспотребнадзор выявил, что в воздухе были превышения по бензолам. Они есть в разных веществах, например краске. Но сейчас помещения проветрили, вычистили. Ремонт продолжается дальше. Мы следим за ситуацией. Пока устраняют последствия, людей не допустят в помещение больницы, — объяснил «КП-Екатеринбург» Вячеслав Тюменцев.
Как уточняется, в ходе происшествия никто не пострадал. Также 29 ноября специалисты проведут повторный замер концентрации вредных веществ.
29 ноября пациентов будут принимать терапевты в филиале № 2. На улице Ленина, 64 в кабинетах 223 и 224. Кабинет работает до 19:00.
СПРАВКА.
Вдыхание воздуха с чрезмерно высоким содержанием бензола может привести к смерти. Высокая концентрация этого вещества способна вызвать сонливость, головокружение, учащенное сердцебиение, головные боли, тремор, спутанность сознания, а также бессознательное состояние. Поедание или употребление пищи с высоким содержанием бензола может привести к рвоте, раздражению желудка, головокружению, сонливости, конвульсиям, учащенному сердцебиению и смерти.