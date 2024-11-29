Клопы, которые покусали посетителей, приехали в «Якиторию» со старой мебелью

Поначалу официантка удивлённо рассказала нам, что ничего не знает ни про клопов, ни про саму новость. Но потом моментально вспомнила, что заражённый зал уже оперативно закрыт, а вся мебель выкинута. «Сейчас будем всё менять», — резюмировала сотрудница. Девушка также отметила, что они уже «всё потравили и даже закрывались».
По версии работницы «Якитории», клопы приехали к ним вместе с «новой» мебелью, которую они перекупили из закрывшихся заведений. Ранее директор этого ресторана полностью отрицала наличие паразитов в её точке. В появлении клопов она обвинила пострадавших от укусов насекомых посетителей. Руководитель тонко намекала, что именно гости занесли паразитов в их ресторан. При этом официантка подтвердила нашу информацию: «клиенты пострадали, да, это правда. Персонал тоже [клопы] кусали».