Клопы, которые покусали посетителей, приехали в «Якиторию» со старой мебелью

Поначалу официантка удивлённо рассказала нам, что ничего не знает ни про клопов, ни про саму новость. Но потом моментально вспомнила, что заражённый зал уже оперативно закрыт, а вся мебель выкинута. «Сейчас будем всё менять», — резюмировала сотрудница. Девушка также отметила, что они уже «всё потравили и даже закрывались».