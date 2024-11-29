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Казахстанского бизнесмена Даурена Мусу объявили в розыск

Отечественного бизнесмена Даурена Мусу объявили в розыск. Соответствующие сведения были опубликованы на сайте правовой статистики и специальных учетов, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Согласно информации, Муса Даурен Мусаулы находится в розыске три дня. Указана также дата его рождения — 2 августа 1974 года.

Розыскное дело от 26 ноября зарегистрировали в Алматы. Инициатор — МВД РК. Орган, ведущий розыск, — ДП Алматы.