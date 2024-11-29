Скончалась попавшая под колеса BMW у школы в Волгограде многодетная мать

Материалы уголовного дела передали из ГУ МВД в органы Следственного комитета.
22 октября около 15.05 40-летняя волгоградка забирала старшего сына из школы в Дзержинском районе. В это время 73-летний водитель BMW X7 наехал на женщину. По словам очевидцев, до этого у пенсионера и многодетной мамы произошел конфликт на дороге.
Авария произошла на глазах детей пострадавшей. Водитель внедорожника покинул место ДТП. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по п. «б» части 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
Водителя задержали. По словам пенсионера, он не заметил, как сбил волгоградку. Центральный районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста.
В программе на федеральном канале муж пострадавшей рассказал, что женщина находится в реанимации НИИ Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Ее ввели в медикаментозный сон. 29 ноября стало известно о смерти многодетной матери.
«Учитывая собранные в ходе расследования доказательства, было установлено, что действия фигуранта носили умышленный характер, в связи с этим уголовное дело было переквалифицировано и мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ — “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия”», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Расследованием теперь займутся сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Ранее в случившемся потребовал разобраться глава ведомства Александр Бастрыкин. Санкция по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.