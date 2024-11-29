Скончалась попавшая под колеса BMW у школы в Волгограде многодетная мать

«Учитывая собранные в ходе расследования доказательства, было установлено, что действия фигуранта носили умышленный характер, в связи с этим уголовное дело было переквалифицировано и мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ — “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия”», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.