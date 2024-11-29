Одного из пострадавших в жуткой аварии с автобусом транспортируют на вертолете в Омск

«Все пострадавшие госпитализированы в Шербакульскую ЦРБ, получают необходимую помощь. Пятеро пациентов в состоянии ближе к удовлетворительному. Двое пострадавших находятся в реанимации, вызван вертолет санавиации для транспортировки одного из них в городское учреждение», — отмечается в официальном сообщении.
Напомним, по предварительной версии правоохранителей, 50-летний водитель автобуса не предоставил преимущество КамАЗу с прицепом, в результате чего произошло столкновение с последующим опрокидыванием. В ДТП пострадали шесть пассажиров и водитель автобуса.