На Адриена Лежена в Новосибирске прорвало теплотрассу

«Прецедент» обратился в пресс-службу СГК за комментарием.



— На теплосети по Лежена выявили два дефекта. Ремонт будет проведен оперативно. К работам приступили в 13 часов, а завершить их планируем завтра, 30 ноября к 5 утра. В контуре отключения 20 домов. По окончании ремонта теплосеть будет включена в работу, — сообщили в СГК.