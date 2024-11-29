На Адриена Лежена в Новосибирске прорвало теплотрассу

В Новосибирске 29 ноября произошла новая коммунальная авария. Об этом сообщили в группе «Золотая Нива» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, прорвало теплотрассу на улице Адриена Лежена в районе домов № 11 и № 13. При этом на карте систем жизнеобеспечения на момент публикации информации об этом нет.
«Прецедент» обратился в пресс-службу СГК за комментарием.
— На теплосети по Лежена выявили два дефекта. Ремонт будет проведен оперативно. К работам приступили в 13 часов, а завершить их планируем завтра, 30 ноября к 5 утра. В контуре отключения 20 домов. По окончании ремонта теплосеть будет включена в работу, — сообщили в СГК.