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На Адриена Лежена в Новосибирске прорвало теплотрассу

Энергетики уже устраняют аварию.

В Новосибирске 29 ноября произошла новая коммунальная авария. Об этом сообщили в группе «Золотая Нива» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, прорвало теплотрассу на улице Адриена Лежена в районе домов № 11 и № 13. При этом на карте систем жизнеобеспечения на момент публикации информации об этом нет.

«Прецедент» обратился в пресс-службу СГК за комментарием.

— На теплосети по Лежена выявили два дефекта. Ремонт будет проведен оперативно. К работам приступили в 13 часов, а завершить их планируем завтра, 30 ноября к 5 утра. В контуре отключения 20 домов. По окончании ремонта теплосеть будет включена в работу, — сообщили в СГК.

ЖКХ