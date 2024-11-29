При обследовании жилища, принадлежащего матери задержанного, правоохранители обнаружили специально оборудованное помещение для выращивания конопли. В нем и были обнаружены наркосодержащие растения, а также предметы для их выращивания. Кроме того, в банках для закаток хранилось свыше 300 г высушенной марихуаны.
По словам задержанного, семена наркосодержащих растений он приобрел в соседней стране и выращивал их для личного потребления. Его мать задержанного не знала о преступной деятельности сына. Известно, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Минчанин в квартире матери выращивал коноплю и сушил марихуану
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Советского РУВД задержали 33-летнего неработающего минчанина, который в квартире выращивал наркосодержащие растения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
При обследовании жилища, принадлежащего матери задержанного, правоохранители обнаружили специально оборудованное помещение для выращивания конопли. В нем и были обнаружены наркосодержащие растения, а также предметы для их выращивания. Кроме того, в банках для закаток хранилось свыше 300 г высушенной марихуаны.