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Омский поселок Затон может затопить ледяной водой

В местах возможного подтопления дежурят спасатели.

Источник: Комсомольская правда

Из-за резкого подъема уровня воды в Иртыше в ближайшее временя может затопить рабочий поселок Затон в Омской области, сообщили в региональном МЧС.

Как отмечают синоптики Обь-Иртышского УГМС, уровень воды в Иртыше около поселка достиг отметки в 501 см. Помимо этого, наблюдается густой ледоход с ростом уровня в среднем на 73 см за сутки.

«В данных условиях возможно образование зажора льда с подтоплением территории поселка Затон Черлакского района. Отметка неблагоприятного гидрометеорологического явления, при которой начинается подтопление поселка Затон, составляет 598 сантиметрам над уровнем поста», — рассказали синоптики.

В поселке объявили режим повышенной готовности. На месте дежурят 10 спасателей и две единицы спецтехники.