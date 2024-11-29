Омича подозревают в хладнокровном убийстве своего приятеля

Омские медики приехали на вызов и обнаружили труп 34-летнего мужчины. На теле потерпевшего были найдены телесные повреждения. По подозрению в убийстве задержан знакомый омича.
Как выяснилось, 54-летний знакомый погибшего причастен к его убийству. Сейчас омич задержан и находится под следствием. Следствие намерено добиться его заключения под стражу.
Следователи осмотрели место убийства и изъяли вещественные доказательства. Оперативники проводят допросы и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Заведено уголовное дело по факту убийства.