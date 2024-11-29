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Омича подозревают в хладнокровном убийстве своего приятеля

Следователи уже задержали мужчину и добиваются заключения под стражу.

Источник: Комсомольская правда

Омские медики приехали на вызов и обнаружили труп 34-летнего мужчины. На теле потерпевшего были найдены телесные повреждения. По подозрению в убийстве задержан знакомый омича.

Как выяснилось, 54-летний знакомый погибшего причастен к его убийству. Сейчас омич задержан и находится под следствием. Следствие намерено добиться его заключения под стражу.

Следователи осмотрели место убийства и изъяли вещественные доказательства. Оперативники проводят допросы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Заведено уголовное дело по факту убийства.