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Прямо во время движения в Башкирии вспыхнул вагон с деревянными шпалами

В Башкирии на ходу загорелся грузовой ж/д вагон.
Источник: Комсомольская правда

В Буздякском районе Башкирии произошел пожар на железной дороге. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент случился возле села Гафури. У поезда, который следовал по маршруту Кандры-Дема, вспыхнул вагон, груженный деревянными шпалами. Всего в составе — 59 вагонов.

На место ЧП направили огнеборцев МЧС и добровольцев. Вагон отцепили, горение ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Задержек движения поездов не возникло. К счастью, никто не пострадал. На месте работает дознаватель МЧС.

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