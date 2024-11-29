Олбани
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин получил 17 лет колонии по обвинению в шпионаже

Верховный суд Крыма признал жителя Ялты виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда. Судебное заседание было закрытым, поскольку материалы дела содержат гостайну.

Источник: РИА "Новости"

«Суд признал гражданина Украины, фактически проживающего в Ялте, виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ВС РК. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил жителя крымского Бахчисарая к 16 годам строгого режима и крупному штрафу за призывы к терроризму в соцсетях.

Жителей Херсонской области осудили за шпионаж в пользу Украины, подробнее об этом — в материале «Махно на службе СБУ».