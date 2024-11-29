Крымчанин получил 17 лет колонии по обвинению в шпионаже

«Суд признал гражданина Украины, фактически проживающего в Ялте, виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ВС РК. Приговор в законную силу пока не вступил.