Крымчанин получил 17 лет колонии по обвинению в шпионаже

«Суд признал гражданина Украины, фактически проживающего в Ялте, виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ВС РК. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил жителя крымского Бахчисарая к 16 годам строгого режима и крупному штрафу за призывы к терроризму в соцсетях.
Жителей Херсонской области осудили за шпионаж в пользу Украины, подробнее об этом — в материале «Махно на службе СБУ».